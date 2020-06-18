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Завацкая вышла в финал соревнований во Франции

Теннис
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Украинка легко обыграла соперницу

Завацкая вышла в финал соревнований во Франции
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Сегодня Катарина Завацкая одержала победу над француженкой Диан Парри (WTA 315) и обеспечила себе место в финале.

European Men’s and Women’s Pro Tennis Series

Катарина Завацкая - Диан Парри 6-0, 6-4

Соревнования "European Men’s and Women’s Pro Tennis Series" на кортах в Экс-ан-Прованс проходят в формате 3-дневных турниров, в каждом из которых играют по 8 молодых теннисистов. В рамках одного такого мини-турнира проводятся также матчи за 5-8 и 3-4 места.

Соперницей Катарины Завацкой в финальном раунде станет 174-я ракетка мира Клоэ Паке.

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В статье: Катарина Завацкая
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