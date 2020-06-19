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Отец Джоковича призвал Федерера завершить карьеру

Теннис
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Срджан Джокович отметился новым уколом в сторону Роджера Федерера.

Отец Джоковича призвал Федерера завершить карьеру
Новина українською

Отец первой ракетки мира озвучил свою версию того, почему Роджер Федерер в 38 лет продолжает выходить на корт.

«Федерер по-прежнему самый успешный и лучший игрок в мире, но это ненадолго. Как думаете, почему в 40 лет он еще играет? Представьте, 40-летний мужчина еще играет в теннис, хотя может поехать домой и заняться чем-нибудь более интересным.

Надаль и Новак дышат ему в спину – он не может смириться, что они станут лучше. Хватит уже, воспитывай детей, займись чем-нибудь другим, покатайся на лыжах», - цитирует Джоковича-старшего Sportklub.rs.

Ранее Новак Джокович заявил, что хочет побить рекорды Роджера Федерера.

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В статье: Новак Джокович Роджер Федерер
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