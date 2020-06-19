Однажды Беккер в Стокгольме обыграл всех теннисистов топ-3 и стал чемпионом турнира. ВИДЕО

26 лет назад от рук Бориса Беккера в Стокгольме поочередно пострадали Майкл Штих, Пит Сампрас и Горан Иванишевич.

Спустя 19 лет после Беккера аналогичным достижением отметились Новак Джокович и Давид Налбандян.