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Однажды Беккер в Стокгольме обыграл всех теннисистов топ-3 и стал чемпионом турнира. ВИДЕО

Теннис
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В 1994 году знаменитый немец в Швеции стал первым, кому на одном турнире удалось выбить трех лидеров мирового рейтинга.

Однажды Беккер в Стокгольме обыграл всех теннисистов топ-3 и стал чемпионом турнира. ВИДЕО
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26 лет назад от рук Бориса Беккера в Стокгольме поочередно пострадали Майкл Штих, Пит Сампрас и Горан Иванишевич.

Спустя 19 лет после Беккера аналогичным достижением отметились Новак Джокович и Давид Налбандян.

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В статье: Борис Беккер
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