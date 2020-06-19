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Однажды Беккер в Стокгольме обыграл всех теннисистов топ-3 и стал чемпионом турнира. ВИДЕО
В 1994 году знаменитый немец в Швеции стал первым, кому на одном турнире удалось выбить трех лидеров мирового рейтинга.
26 лет назад от рук Бориса Беккера в Стокгольме поочередно пострадали Майкл Штих, Пит Сампрас и Горан Иванишевич.
Спустя 19 лет после Беккера аналогичным достижением отметились Новак Джокович и Давид Налбандян.
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