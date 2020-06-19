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Как бы выглядела Ястремская, если бы была мужчиной. ФОТО

Теннис
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Лицо украинки изменили в приложении FaceApp.

Как бы выглядела Ястремская, если бы была мужчиной. ФОТО
Новина українською

Даяна Ястремская справедливо считается одной из самых красивых и обаятельных теннисисток современности.

Но что было бы, если бы одесситка родилась мужчиной? Похожее, у нее было бы большое будущее в модельном бизнесе или в кино.

Ястремская в 2020 году дошла до финала на престижном турнире в Аделаиде, а также помогла сборной Украины выйти в следующий раунд Кубка Федерации.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Даяна Ястремская возобновит сезон в начале августа в Италии.

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В статье: Даяна Ястремская
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