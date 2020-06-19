Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Как бы выглядела Ястремская, если бы была мужчиной. ФОТО
Лицо украинки изменили в приложении FaceApp.
Даяна Ястремская справедливо считается одной из самых красивых и обаятельных теннисисток современности.
Но что было бы, если бы одесситка родилась мужчиной? Похожее, у нее было бы большое будущее в модельном бизнесе или в кино.
Dayana Yastremska pic.twitter.com/Tem0Qatsfc— Shino, Shino, Shino, MONICA SELES (@footfaulttennis) June 18, 2020
Ястремская в 2020 году дошла до финала на престижном турнире в Аделаиде, а также помогла сборной Украины выйти в следующий раунд Кубка Федерации.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Даяна Ястремская возобновит сезон в начале августа в Италии.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...