Как бы выглядела Ястремская, если бы была мужчиной. ФОТО

Даяна Ястремская справедливо считается одной из самых красивых и обаятельных теннисисток современности.

Но что было бы, если бы одесситка родилась мужчиной? Похожее, у нее было бы большое будущее в модельном бизнесе или в кино.

Ястремская в 2020 году дошла до финала на престижном турнире в Аделаиде, а также помогла сборной Украины выйти в следующий раунд Кубка Федерации.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Даяна Ястремская возобновит сезон в начале августа в Италии.