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Джокович сыграл в баскетбол с профессионалами из Хорватии

Теннис
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Первая ракетка мира временно сменил амплуа.

Джокович сыграл в баскетбол с профессионалами из Хорватии
Новина українською

Новак Джокович вместе с другими участниками своего выставочного турнира (Александр Зверев, Доминик Тим, Григор Димитров, Марин Чилич) в Задаре провел показательный матч против местного одноименного клуба.

В Хорватии Джокович организовывает второй турнир серии Adria Tour. Первый этап выставочных соревнований прошел в Белграде и завершился победой Доминика Тима.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Джокович в Сербии организовал футбольный матч при участии Тима и Зверева.

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В статье: Новак Джокович баскетбол
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