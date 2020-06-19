Джокович сыграл в баскетбол с профессионалами из Хорватии

Новак Джокович вместе с другими участниками своего выставочного турнира (Александр Зверев, Доминик Тим, Григор Димитров, Марин Чилич) в Задаре провел показательный матч против местного одноименного клуба.

В Хорватии Джокович организовывает второй турнир серии Adria Tour. Первый этап выставочных соревнований прошел в Белграде и завершился победой Доминика Тима.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Джокович в Сербии организовал футбольный матч при участии Тима и Зверева.