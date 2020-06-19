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Турнир АТР в Токио в 2020 году не состоится

Теннис
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Япония не увидит большой теннис.

Турнир АТР в Токио в 2020 году не состоится
Новина українською

Организаторы турнира АТР-500 в Токио совместно с Ассоциацией тенниса Японии объявили об отмене соревнований в связи с неудовлетворительной эпидемиологической обстановкой в стране.

Турнир в Токио должен был пройти с 5 по 11 октября, а его действующим чемпионом является первая ракетка мира Новак Джокович.

Japan Open входит в календарь мирового тенниса с 1972 года. Самым титулованным игроком в истории турнира является швед Штефан Эдберг, который побеждал в Токио в 1987, 1989-1991 годах.

Ранее стало известно, что сезон в АТР-туре возобновится 14 августа.

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В статье: Новак Джокович АТР
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