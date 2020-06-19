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Завацкая стала чемпионкой турнира во Франции

Теннис
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Украинке не было равных в Экс-ан-Прованс.

Завацкая стала чемпионкой турнира во Франции
Новина українською

В финале мини-турнира European Men’s and Women’s Pro Tennis Series Катарина Завацкая со счетом 6:4, 6:3 обыграла 174-ю ракетку мира Клоэ Паке.

Этот титул стал для Завацкой первым в сезоне. Ранее украинка не смогла выйти в основной раунд Ausralian Open, а также проиграла на старте турнира WTA в Акапулько.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Джокович сыграл в баскетбол с профессионалами из Хорватии.

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В статье: Катарина Завацкая
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