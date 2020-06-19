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Стало известно расписание второго игрового уик-энда турнира Ultimate Tennis Showdown

Теннис
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Матчи состоятся 20 июня

Стало известно расписание второго игрового уик-энда турнира Ultimate Tennis Showdown
Новина українською

Стало известно расписание второго игрового уик-энда мужского выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown, который проходит в Софья-Антиполи (Франция).

В отличие от первого уик-энда, на турнире не выйдут на корт французы Эллиот Беншетри и Люка Пуй. Оба дня пройдут по пять матчей.

20 июня первыми на корт выйдут французы Корентен Муте и Бенуа Пэр, также в утренней программе сыграют Алексей Попырин (Австралия) и Давид Гоффен (Бельгия), Дастин Браун (Германия) – Стефанос Циципас (Греция). В вечерней программе запланированы матчи: Фелисьяно Лопес (Испания) – Маттео Берретини (Италия), Доминик Тим (Австрия) – Ришар Гаске (Франция).

После первого уик-энда лидируют Берреттини и Попырин, в активе которых по две победы. Также два матча выиграл Циципас, чьи дополнительные показатели чуть хуже.

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В статье: теннис
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