Тренер Элины Свитолиной: Конечно, выйти в финал и затем выиграть турнир Grand Slam - это цель команды и ее личная цель

Тренер украинской теннисистки, пятой ракетки мира Элины Свитолиной (WTA №5) Эндрю Бетлс рассказал, какие коррективы хотел бы внести в игру подопечной и как на нее повлияют Олимпийские игры. Его слова цитирует btu.org.ua:

"Думаю, что победа на Олимпиаде - это было бы огромное достижение для Элины, думаю, что это большая цель для нее. Мне трудно говорить за нее, насколько большое значение это будет иметь для нее, как для представительницы Украины, насколько под большим давлением она себя чувствует. Я знаю, что в Украине есть много отличных спортсменов. Конечно, определенное давление будет присутствовать, но у нее как у спортсменки топ-уровня есть шанс завоевать медаль в Токио.

Что касается турниров в теннисном туре, то Элина взяла титулы практически во всех категориях, кроме Grand Slam. Где-то ей не везло, нужно было обыграть так много сильных соперниц. Все знают, что у нее есть уровень, который нужен для победы. Думаю, если она будет фокусироваться на процессе, а не на результате, то в итоге это произойдет, ее не так много отделяет от победы.

Во время паузы в сезоне у меня было много времени, чтобы снова подумать над теми полуфиналами, которые у нее были на мейджорах в прошлом году. И больших сожалений у меня нет. Конечно, всегда есть какие-то вещи, которые хотелось поменять. Но я бы не стал менять ничего тактически. Думаю, и в матче с Халеп на Wimbledon, и в матче с Уильямс на US Open, начало игры был ключевым. Там были затяжные геймы, девушки боролись и та, которая сумела получить инициативу со старта, в итоге и выиграла. Это не были плохие матчи, Элина показала в этих поединках хороший теннис.

Конечно, выйти в финал и затем выиграть турнир Grand Slam - это цель команды и ее личная цель. А вот первую строчку в рейтинге - это уже как следствие хороших выступлений на мейджорах. Поэтому, большая цель - это финал и титул Grand Slam" - сказал он.

Напомним, что ранее промоутер Александра Усика рассказал о дальнейших планах украинского супертяжа.