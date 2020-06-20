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Организатор турнира в Ухане: Если бы к нам было опасно ехать, то я первой бы об этом заявила

Теннис
(1 голосов)

Возможно, мы увидим соревнования в этом городе

Организатор турнира в Ухане: Если бы к нам было опасно ехать, то я первой бы об этом заявила
UA-Футбол
Новина українською

Одна из организаторов турнира в Ухане (Китай) Бренда Перри прокомментировала ситуацию в месте проведения соревнований и заявила, что оно полностью готово к принятию спортсменов.

"Будет символично пережить такие серьезные трудности, а затем провести турнир международного уровня. Это продемонстрирует наш дух и сплоченность. Ухань проделал огромную работу.

Город очень строго соблюдал все ограничения и уделил большое внимание правильному выходу из карантина. Там до сих пор действуют определенные правила. Однако если бы туда было опасно ехать, я бы первая об этом заявила.

К соревнованиям еще четыре месяца, и если оглянуться на четыре месяца назад, на февраль, понимаешь, сколько всего с тех пор успело произойти. Четыре месяца - длительный срок, поэтому что-нибудь загадывать сейчас еще рано" - сказала она.

Напомним, что ранее тренер Элины Свитолиной рассказал о готовности спортсменов к соревнованиям.

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В статье: WTA
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Источник:
XSport.ua

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