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Организатор турнира в Ухане: Если бы к нам было опасно ехать, то я первой бы об этом заявила
Возможно, мы увидим соревнования в этом городе
Одна из организаторов турнира в Ухане (Китай) Бренда Перри прокомментировала ситуацию в месте проведения соревнований и заявила, что оно полностью готово к принятию спортсменов.
"Будет символично пережить такие серьезные трудности, а затем провести турнир международного уровня. Это продемонстрирует наш дух и сплоченность. Ухань проделал огромную работу.
Город очень строго соблюдал все ограничения и уделил большое внимание правильному выходу из карантина. Там до сих пор действуют определенные правила. Однако если бы туда было опасно ехать, я бы первая об этом заявила.
К соревнованиям еще четыре месяца, и если оглянуться на четыре месяца назад, на февраль, понимаешь, сколько всего с тех пор успело произойти. Четыре месяца - длительный срок, поэтому что-нибудь загадывать сейчас еще рано" - сказала она.
Напомним, что ранее тренер Элины Свитолиной рассказал о готовности спортсменов к соревнованиям.
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