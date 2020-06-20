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Удар по карману спортсменов: WTA и ATP планируют урезать размер призовых для теннисистов

Теннис
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Вынужденные шаги

Удар по карману спортсменов: WTA и ATP планируют урезать размер призовых для теннисистов
UA-Футбол
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Теннисные организации WTA и ATP планируют начать процесс уменьшения призовых для своих членов.

Так, в женском теннисе цифры уменьшатся на:

серия International - на 18%

серия Premier и Premier 5 - на более чем 18% и менее 32%

серия Premier Mandatory - на 32%

Что касается мужских гонораров, то точных цифр пока не известно, но урезать призовые должны также.

Напомним, что ранее организаторы турнира в Ухане уверяли в безопасности проведения турнира.

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В статье: WTA ATP
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Источник:
XSport.ua

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