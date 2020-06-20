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Удар по карману спортсменов: WTA и ATP планируют урезать размер призовых для теннисистов
Вынужденные шаги
Теннисные организации WTA и ATP планируют начать процесс уменьшения призовых для своих членов.
Так, в женском теннисе цифры уменьшатся на:
серия International - на 18%
серия Premier и Premier 5 - на более чем 18% и менее 32%
серия Premier Mandatory - на 32%
Что касается мужских гонораров, то точных цифр пока не известно, но урезать призовые должны также.
Напомним, что ранее организаторы турнира в Ухане уверяли в безопасности проведения турнира.
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Источник:XSport.ua
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