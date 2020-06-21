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Элина Свитолина поздравила всех с Международным днем йоги. Фото

Теннис
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Украинка релаксирует

Элина Свитолина поздравила всех с Международным днем йоги. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, пятая ракетка планеты Элина Свитолина поздравила всех с Международным днем йоги. Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

"Покой - это суперсила. Счастливого Международного дня йоги"

Элина Свитолина поздравила всех с Международным днем йоги. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Дарья Билодид порадовала болельщиков новой порцией снимков, а Юлия Левченко опубликовала обольстительное фото в нижнем белье.

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В статье: Элина Свитолина
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