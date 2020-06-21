Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Элина Свитолина поздравила всех с Международным днем йоги. Фото
Украинка релаксирует
Украинская теннисистка, пятая ракетка планеты Элина Свитолина поздравила всех с Международным днем йоги. Соответствующий пост она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
"Покой - это суперсила. Счастливого Международного дня йоги"
Напомним, что ранее Дарья Билодид порадовала болельщиков новой порцией снимков, а Юлия Левченко опубликовала обольстительное фото в нижнем белье.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Новости по теме
- 11:53 Весь спорт Оу ... Юлия Левченко поражает поклонников новым привлекательным снимком
- 12:18 Весь спорт Звездный американский комментатор: Я не знаю, выиграет ли Джошуа в бою против Усика, Александр хороший боксер
- 10:50 Весь спорт Эдди Херн: Хейни хотел драться с Василием Ломаченко, но TOP Rank требовало, чтобы WBC сделали его франчайзинговым чемпионом
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...