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Джокович отказался проходить тест на коронавирус

Теннис
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Первая ракетка мира живет по своим правилам.

Джокович отказался проходить тест на коронавирус
Новина українською

Накануне стало известно, что Григор Димитров сдал положительный тест на COVID-19. В Белграде и Задаре болгарин активно контактировал с Новаком Джоковичем и другими участникам выставочного турнира серба.

Сербский таблоид Kurir, ссылаясь на информацию из лагеря Джоковича, сообщил, что лидер мирового рейтинга отказался сдавать тест на коронавирус, мотивируя свое решение тем, что он не испытывает никаких симптомов и чувствует себя хорошо.

По возвращению в Белград Джокович планирует связаться с эпидемиологом и своим врачом для получения дальнейших рекомендаций.

Ранее Новак Джокович активно выступал против вакцины от коронавируса, а выставочный турнир серба проходил со зрителями и без соблюдения мер предосторожности, таких как социальное дистанцирование и масочный режим.

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В статье: Новак Джокович коронавирус
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