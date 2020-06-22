Пять причин, почему Федерер – король травяного сезона

Оригинал статьи – Крэйг О’Шеннеси, ATP Tour

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Титулы, матчи, сеты, геймы или очки…Вы можете разбирать статистику под любым углом, но неизменным останется лишь одно – Роджер Федерер не имеет равных на травяном корте.

ATP Beyond The Numbers – анализ лучших игроков на травяном покрытии с 1991 по 2019 года – показывает, что швейцарский маэстро с максимальной производительностью находится далеко впереди во всех пяти ключевых аспектах игры. Статистическая линейка составлена на основании результатов 277 теннисистов, сыгравших как минимум 20 матчей на траве с 1991 года, когда в АТР начали вести официальную статистику. Единственным исключением являются титулы на травяных кортах, собранные с момента наступления в теннисе Открытой эры в 1968 году.

Лучший по количеству титулов на траве

Федерер собрал на траве беспрецедентные 19 титулов, в том числе рекордные 8 побед на Уимблдоне, 10 в Галле и один в Штутгарте. Удивительно, что у швейцарца больше титулов на траве, чем у Пита Сампраса (10) и Джона Макинроя (8) вместе взятых.

Свой первый титул на Уимблдоне Федерер взял в 2003 году, победив в финале Марка Филиппуссиса (7:6, 6:2, 7:6). Залогом успеха Роджера был «serve and volley» – на победном турнире швейцарец выиграл 68,1% (213/313) очков, когда выдвигался вперед сразу после подачи. Федерер выходил к сетке в 313 случаев из 545, что равняется 57%.

Эти тактические показатели резко контрастируют с его последним выступлением на Уимблдоне в прошлом году, когда Федерер применял тактику «serve and volley» только 72 раза из 643 розыгрышей на своей подаче, что равняется всего 11% от общего количества сыгранных мячей на подаче. В 2019-м от очередного титула на британской траве Роджера отделил лишь один удачный удар в эпичной 5-сетовой битве против Новака Джоковича.

Лучшие в истории тенниса по титулам на траве:

1. Роджер Федерер – 19

2. Пит Сампрас – 10

3. Джимми Коннорс – 9

4. Джон Макинрой – 8

4. Энди Маррей – 8

4. Кен Розуолл – 8

4. Стэн Смит – 8

4. Ллейтон Хьюитт – 8

Лучший по проценту выигранных матчей на траве

На травяном покрытии Федерер выиграл 185 из 212 матчей, в том числе и невероятные 41 матч подряд на Уимблдоне с 2003 по финал 2008 года, когда серию швейцарца в 5-сетовом триллере оборвал Рафаэль Надаль (4:6, 4:6, 7:6, 7:6, 7:9). За этот шестилетний период Федерер с учетом выступлений в Галле выиграл на траве 66 матчей кряду.

Топ-5 теннисистов по проценту выигранных матчей на траве:

1. Роджер Федерер – 87,4% (185/212)

2. Пит Сампрас – 85,7% (90/105)

3. Новак Джокович – 84,1% (95/113)

4. Энди Маррей – 82,6% (100/121)

5. Михаэль Штих – 81,0% (47/58)

Лучший по проценту выигранных сетов на траве

Федерер – единственный теннисист в истории, который на траве выиграл по меньшей мере каждые 8 из 10 сетов. Три раза в Галле (2017, 2008 и 2004) и на Уимблдоне 2017 года швейцарец брал титул, не проиграв на турнире ни одного сета.

Топ-5 теннисистов по проценту выигранных сетов на траве:

1. Роджер Федерер – 80,1% (494/617)

2. Пит Сампрас – 77,5% (248/320)

3. Энди Мюррей – 76,0% (269/354)

4. Новак Джокович – 75,9% (271/357)

5. Энди Роддик – 72,3% (214/296)

Лучший по проценту выигранных геймов на траве

В этой статистической категории Федерер может похвастаться незначительным превосходством по сравнению с Новаком Джоковичем – своим главным конкурентом за статус самого титулованного теннисиста в истории Уимблдона. На травяном Шлеме Федерер трижды проигрывал Джоковичу в финалах (2019, 2015, 2014), а единственную победу над сербом оформил в 2012 году в полуфинале победного турнира.

Топ-5 теннисистов по проценту выигранных геймов на траве:

1. Роджер Федерер – 58,9% (3679/6248)

2. Новак Джокович – 58,1% (2046/3251)

3. Энди Маррей – 57,9% (2013/3476)

4. Пит Сампрас – 57,7% (1856/3216)

5. Рафаэль Надаль – 56,8% (1677/2953)

Лучший по проценту выигранных очков на траве

На траве Федерер сыграл в два раза больше матчей (212 против 105), чем Сампрас, но по проценту выигранных мячей швейцарец опережает теннисиста из США лишь на 0,1. В целом, Федерер отыграл наибольшее количество очков на траве (37 968), опережая ближайшего преследователя Ллейтона Хьюиста почти на 12 тысяч.

Топ-5 теннисистов по проценту выигранных очков на траве:

1. Роджер Федерер – 54,7% (20 775/37 968)

2. Пит Сампрас – 54,6% (11 693/21 402)

3. Новак Джокович – 54,0% (11 864/21 964)

4. Рихард Крайчек – 54,0% (9163/16/981)

5. Энди Маррей – 53,8% (11609/21 565)

Нам придется подождать до следующего года, чтобы увидеть, сможет ли Роджер Федерер укрепить свое потрясающее наследие на травяном покрытии.