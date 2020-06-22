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Еще один участник турнира Джоковича заразился коронавирусом

Теннис
(2 голосов)

Возвращение тенниса после карантина теперь под большим вопросом.

Еще один участник турнира Джоковича заразился коронавирусом
Новина українською

Вслед за Григором Димитровым COVID-19 обнаружен у 33-й ракетки мира Борны Чорича. Об этом теннисист сообщил в Твиттере.

Чорич также играл на выставочном турнире Новака Джоковича в Задаре. Соревнования проходили с болельщиками и без соблюдения мер предосторожности.

Помимо Димитрова и Чорича среди участников Adria Tour жертвами коронавируса могут стать Новак Джокович, Доминик Тим, Александр Зверев, Андрей Рублев и другие теннисисты.

Напомним, АТР-тур после пандемии коронавируса запланировал возвращение на середину августа.

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В статье: Борна Чорич коронавирус
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