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Еще один участник турнира Джоковича заразился коронавирусом
Возвращение тенниса после карантина теперь под большим вопросом.
Вслед за Григором Димитровым COVID-19 обнаружен у 33-й ракетки мира Борны Чорича. Об этом теннисист сообщил в Твиттере.
June 22, 2020
Чорич также играл на выставочном турнире Новака Джоковича в Задаре. Соревнования проходили с болельщиками и без соблюдения мер предосторожности.
Помимо Димитрова и Чорича среди участников Adria Tour жертвами коронавируса могут стать Новак Джокович, Доминик Тим, Александр Зверев, Андрей Рублев и другие теннисисты.
Напомним, АТР-тур после пандемии коронавируса запланировал возвращение на середину августа.