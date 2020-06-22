Еще один участник турнира Джоковича заразился коронавирусом

Вслед за Григором Димитровым COVID-19 обнаружен у 33-й ракетки мира Борны Чорича. Об этом теннисист сообщил в Твиттере.

Чорич также играл на выставочном турнире Новака Джоковича в Задаре. Соревнования проходили с болельщиками и без соблюдения мер предосторожности.

Помимо Димитрова и Чорича среди участников Adria Tour жертвами коронавируса могут стать Новак Джокович, Доминик Тим, Александр Зверев, Андрей Рублев и другие теннисисты.

Напомним, АТР-тур после пандемии коронавируса запланировал возвращение на середину августа.