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У тренера Джоковича нашли коронавируса
Первая ракетка мира в опасности.
Как известно, после выставочного турнира Новака Джоковича в Задаре положительные тесты на коронавирус сдали Григор Димитров и Борна Чорич.
Теперь же COVID-19 подтвердился у Марко Панини, который в команде Джоковича выполняет функции фитнес-тренера. Пополнил список заболевших и тренер Димитрова Кристиан Грох.
Сам Джокович отказывается сдавать тест на коронавирус, поскольку у него нет симптомов болезни. Ожидается, что за помощью к медикам лучший теннисист современности обратится по возвращении в Белград.
Серия выставочных турниров Новака Джоковича в Белграде и Задаре проходила с болельщиками на трибунах и без соблюдения мер предосторожности от пандемии коронавируса.