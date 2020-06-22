У тренера Джоковича нашли коронавируса

Как известно, после выставочного турнира Новака Джоковича в Задаре положительные тесты на коронавирус сдали Григор Димитров и Борна Чорич.

Теперь же COVID-19 подтвердился у Марко Панини, который в команде Джоковича выполняет функции фитнес-тренера. Пополнил список заболевших и тренер Димитрова Кристиан Грох.

Сам Джокович отказывается сдавать тест на коронавирус, поскольку у него нет симптомов болезни. Ожидается, что за помощью к медикам лучший теннисист современности обратится по возвращении в Белград.

Серия выставочных турниров Новака Джоковича в Белграде и Задаре проходила с болельщиками на трибунах и без соблюдения мер предосторожности от пандемии коронавируса.