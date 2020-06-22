Джокович в Белграде сдал тест на коронавирус

Первая ракетка мира Новак Джокович накануне в Задаре в финале своего выставочного турнира должен был сыграть с Андреем Рублевым, но матч был отменен после того, как другой участник соревнований Григор Димитров сдал положительный тест на коронавирус.

Позже выяснилось, что COVID-19 обнаружили у 33-й ракетки мира Борны Чорича, тренера Димитрова и фитнес-тренера Джоковича. Сам Новак не стал сдавать тест на коронавирус, заявив, что не ощущает симптомов болезни.

Как сообщает сербское издание Sportklub, проверку на коронавирус Новак Джокович прошел только по прилету в Белград. Вместе с лидером рейтинга АТР тесты сдала и его семья. Результаты пока неизвестны.