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Джокович в Белграде сдал тест на коронавирус

Теннис
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Но почему он не сделал это в Хорватии?

Джокович в Белграде сдал тест на коронавирус
Новина українською

Первая ракетка мира Новак Джокович накануне в Задаре в финале своего выставочного турнира должен был сыграть с Андреем Рублевым, но матч был отменен после того, как другой участник соревнований Григор Димитров сдал положительный тест на коронавирус.

Позже выяснилось, что COVID-19 обнаружили у 33-й ракетки мира Борны Чорича, тренера Димитрова и фитнес-тренера Джоковича. Сам Новак не стал сдавать тест на коронавирус, заявив, что не ощущает симптомов болезни.

Как сообщает сербское издание Sportklub, проверку на коронавирус Новак Джокович прошел только по прилету в Белград. Вместе с лидером рейтинга АТР тесты сдала и его семья. Результаты пока неизвестны.

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В статье: Новак Джокович коронавирус
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