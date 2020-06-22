Маррей может сыграть на US Open и Roland Garros в 2020 году

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей сообщил, что уже месяц назад залечил свою травму бедра и готов играть на турнирах в 2020 году.

"Мое бедро в гораздо лучшем состоянии последние 3-4 недели. Сейчас я чувствую себя лучше, чем в марте. Я чуть более уверен в своем здоровье, я много тренировался, много занимался. Думаю, что график турниров довольно непростой. Я понимаю, почему так получилось, но я пока сам не понимаю, на каких турнирах буду выступать, а на каких – нет. Турниры Большого Шлема будут моим приоритетом, я хочу сыграть на этих соревнованиях. Но что по поводу того, где я стану выступать накануне, я не уверен.Что касается протоколов от USTA, то я не знаю, какие из них уже окончательные. Похоже на то, что за последние несколько недель они внесли изменения. Мне без разницы, какой будет ситуация, если она будет безопасной. Если нужно будет поехать с одним членом команды, то я, пожалуй, выберу физиотерапевта. Это не идеальные условия, но я отдаю себе отчет, что это беспрецедентное время.

Еще мне интересно, каким образом будут наказывать тех, кто будет нарушать правила по поводу "пузыря", в который хотят поместить всех участников. Что будет с тем, кто захочет пойти на Манхэттен или сделать то, чего делать не нужно. То, что произошло на турнире Adria Tour, - своего рода урок всем нам, если мы его все еще не усвоили, что нужно воспринимать ситуацию серьезно и предпринимать столько мер безопасности, сколько возможно".