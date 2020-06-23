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На турнире Джоковича коронавирусом заразились ребенок и беременная женщина

Теннис
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А также еще один теннисист.

На турнире Джоковича коронавирусом заразились ребенок и беременная женщина
Новина українською

Как известно, после выставочного турнира Новака Джоковича в Задаре положительные тесты на коронавирус сдали как минимум четыре человека – Григор Димитров, Борна Чорич, тренер Димитрова Кристиан Грох и фитнес-тренер Джоковича Марко Панини.

Теперь же COVID-19 подтвердился еще у трех человек – 5-летнего внука владельца ресторана в Задаре, где Джокович и компания проводили вечеринку по случаю открытия турнира, а также у экс-теннисиста топ-15 Виктора Троицки и его беременной супруги.

Что касается самого Новака Джоковича, то результаты его теста пока неизвестны. Первая ракетка мира вместе с семьей обратился к медикам по возвращению в Белград.

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В статье: Новак Джокович коронавирус
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