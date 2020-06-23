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Год назад Барти стала первой ракеткой мира

Теннис
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Австралийка до сих пор удерживает лидерство в мировом рейтинге.

Год назад Барти стала первой ракеткой мира
Новина українською

23 июня 2019 года Эшли Барти обыграла Юлию Гергес в финале травяного турнира в Бирмингеме и впервые в карьере поднялась на первую строку в рейтинге WTA, потеснив японку Наоми Осаку.

С тех пор Барти лишь на несколько недель уступала лидерство в пользу Осаки. С 9 сентября 2019 года Эшли ни разу не покидала первую позицию.

В статусе лучшей теннисистки современности Эшли Барти стала чемпионкой Итогового турнира в Китае, а в начале 2020 года выиграла домашний турнир в Аделаиде.

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В статье: рейтинг WTA Эшли Барти
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