Год назад Барти стала первой ракеткой мира

23 июня 2019 года Эшли Барти обыграла Юлию Гергес в финале травяного турнира в Бирмингеме и впервые в карьере поднялась на первую строку в рейтинге WTA, потеснив японку Наоми Осаку.

С тех пор Барти лишь на несколько недель уступала лидерство в пользу Осаки. С 9 сентября 2019 года Эшли ни разу не покидала первую позицию.

В статусе лучшей теннисистки современности Эшли Барти стала чемпионкой Итогового турнира в Китае, а в начале 2020 года выиграла домашний турнир в Аделаиде.