Димитров провел матч с симптомами коронавируса

Григор Димитров стал первым участником выставочного турнира Новака Джоковича с положительным тестом на коронавирус. Позднее COVID-19 обнаружили у Борны Чорича и Виктора Троицки.

За несколько дней до обнаружения коронавируса Димитров в Задаре сыграл с Чоричем. На матч вечерней сессии бывшая третья ракетка мира не вышел из-за плохого самочувствия. В воскресенье болгарин прибыл в Монако, где и выяснилось, что является причиной его недомогания.

"Каждый из нас совершил ошибку. Мы были не так дисциплинированы, как следовало бы. Мы много времени проводили в компании людей. Я не знаю, каковы правила распространения этого вируса. Я провел с Григором много времени, и оказалось, что у меня был отрицательный результат.

С Григором все в порядке. Он постепенно выздоравливает. Вчера у него больше не было симптомов, которые у него были раньше. Он чувствовал себя немного уставшим, но со временем ему стало лучше.

Я думаю, что с Григором все будет хорошо. Теннисисты – здоровые ребята, одни из самых здоровых. Поэтому я надеюсь, что он быстро поправится", - говорит менеджер Димитрова Георгий Стойменов.