У Джоковича обнаружили коронавирус

Новак Джокович официально сообщил, что заразился коронавирусом. Жертвой пандемии COVID-19 стала и его супруга Елена. Дети теннисиста избежали заражения.

Коронавирус Джокович подхватил на своем выставочном турнире в Задаре (Хорватия). Там же заразились еще несколько теннисистов – Борна Чорич, Григор Димитров и Виктор Троицки.

"Невероятно сожалею о каждом случае заражения. Надеюсь, это не навредит ничьему здоровью. Отправляюсь на самоизоляцию на 14 дней. Через несколько дней я еще раз пройду тест", - говорится в заявлении Джоковича.

Новак Джокович в 2020 году не проиграл ни одного официального матча – серб стал чемпионом Australian Open, выиграл командный турнир в Австралии и увез титул из Дубая.