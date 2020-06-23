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У Джоковича обнаружили коронавирус

Теннис
(2 голосов)

Этого следовало ожидать.

У Джоковича обнаружили коронавирус
Новина українською

Новак Джокович официально сообщил, что заразился коронавирусом. Жертвой пандемии COVID-19 стала и его супруга Елена. Дети теннисиста избежали заражения.

Коронавирус Джокович подхватил на своем выставочном турнире в Задаре (Хорватия). Там же заразились еще несколько теннисистов – Борна Чорич, Григор Димитров и Виктор Троицки.

"Невероятно сожалею о каждом случае заражения. Надеюсь, это не навредит ничьему здоровью. Отправляюсь на самоизоляцию на 14 дней. Через несколько дней я еще раз пройду тест", - говорится в заявлении Джоковича.

Новак Джокович в 2020 году не проиграл ни одного официального матча – серб стал чемпионом Australian Open, выиграл командный турнир в Австралии и увез титул из Дубая.

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В статье: Новак Джокович коронавирус
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