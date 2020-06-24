Джокович поставил себя выше коронавируса и проиграл

На днях 7-кратный чемпион турниров Большого шлема и победитель 90 турниров АТР в одиночном и парном разряде Стэн Смит заявил, что даже если бы матч Новака Джоковича и Роджера Федерера прошел бы в Сербии, то у местного идола не было бы преимущества в поддержке трибун. Возможно, Смит преувеличивает, но доля правды в его словах безусловно есть.

на протяжении всей своей карьеры отчаянно пытается добиться того признания публики, которым пользуются Федерер и Надаль. Серб годами выстраивал идеализированный образ, добивался беспрецедентных успехов на корте и все равно остался в тени своих принципиальных соперников. Тем удивительней, что в столь непростое для мира время лучший теннисист современности, будучи лидером мнений и председателем Совета игроков АТР, ушел в оппозицию по отношению к общей беде, противопоставив свое мнение по пандемии COVID-19 в том числе и позициям Федерера с Надалем, риторика которых ограничивалась призывами к соблюдению карантина.

Нетрадиционные взгляды Джоковича на ситуацию с коронавирусом оставались лишь словами не очень осведомленного в проблеме человека, пока серб не организовал серию выставочных турниров на Балканах. На фоне медицинского протокола АТР, утвержденного организацией за два месяца до рестарта сезона, в Белграде и Задаре творилось настоящее безумие. И последствия не заставили себя ждать, причем эти последствия могут наложить серьезный отпечаток на то, что произойдет с теннисом в обозримом будущем.

Джокович выступал против вакцинации, а теперь сам подхватил вирус

В апреле во время прямого эфира в Facebook первая ракетка мира негативно отреагировал на возможную вакцинацию от COVID-19. Интересно, изменилось ли сейчас его мнение?

«Я против. Не хочу, чтобы меня заставляли прививаться ради возможности путешествовать. Но если вакцинацию сделают обязательной, то что делать тогда? Придется принимать решение. Не знаю, со временем изменятся ли мои взгляды или нет».

То, что Джокович на карантине немного заигрался в медика, в Сербии заметили даже на правительственном уровне. Консультанту Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний Сербии и члену антикризисного штаба по борьбе с COVID-19 Предрагу Кону пришлось публично призвать теннисиста отказаться от заявлений о вреде вакцинаций от коронавируса.

Позже серба еще раз уличили в халатном отношении к пандемии. В начале мая Джокович подставил сам себя, опубликовав видео в Instagram с тренировкой на корте в Марбелье. На тот момент карантин в Испании уже был ослаблен, но тренировки на спортивных сооружениях все еще были запрещены.

Хотя теннисный клуб в Марбелье всю ответственность за нарушение карантина Джоковича взял на себя, Новаку и его команде следовало бы тщательней изучить местные правила по борьбе с COVID-19 и не подставляться лишний раз под стрелы критиков. Но Джокович не придал этому значения, что непозволительно с учетом его статуса и влияния на мировой спорт.

Так что же произошло на Adria Tour?

Инициатива Новака Джоковича по организации выставочных благотворительных турниров при участии Доминика Тима, Григора Димитрова, Александра Зверева, Марина Чилича и других теннисистов должна была стать глотком свежего воздуха для всего тенниса, которому задолго до официального рестарта сезона важно было показать свою готовность к камбэку.

Да, в основе профессионального тенниса лежат проблемные для 2020 года путешествия, но именно на корте проще всего соблюдать социальную дистанцию и другие простейшие меры предосторожности от коронавируса. Казалось бы, что может пойти не так…

Важно отметить, что Сербия еще в середине мая объявила об открытии границ с четырьмя странами и разрешила въезд на свою территорию без проверки на коронавирус. В стране возобновили спорт с болельщиками (чего только стоит футбольное дерби в Кубке Сербии между Партизаном и Црвеной Звездой с 25 тысячами на трибунах), поэтому когда Джокович собирал заполненный стадион в Белграде, с точки зрения местного закона он ничего не нарушал. Та же история и с Хорватией, где проходил второй этап серии Adria Tour. Но дистанцию, масочный режим и антисептики еще никто не отменял, а контролировать соблюдение этих мер на турнире Джоковича почему-то не стали.

Снимки заполненных трибун и фотографии с детского праздника в июне 2020 года вызывают большие вопросы. Никакого социального дистанцирования, никаких масок…А тем временем за последний день коронавирус во всем мире подхватили еще 133 тысячи человек.

First things first- Kid's day!????

Before we kick off with Adria Tour, let's celebrate sport in the best possible way- with children!????

A numerous number of sports activities are organized for our little ones from tennis matches, football, to jumping...⚽ Let the games begin!❤️ pic.twitter.com/xuHXkK6F0H — Novak Djokovic Foundation (@novakfoundation) June 12, 2020

ОК, у Джоковича было право запустить людей на трибуны, но почему лучший теннисист мира в условиях пандемии так безответственно и где-то даже вызывающе вел себя на корте и за его пределами? Не он ли должен был стать примером для остальных и показать на собственном примере, что теннис готов к возвращению и будет уважать те непростые правила, которые диктует миру вирус?

Não é de hoje que Djokovic deixa a desejar. O pai já disse que os dois são nacionalistas, que acreditam que Kosovo é Sérvia.. Esse ano quando o time venceu a ATP Cup celebraram com cânticos militares. Os mesmos usados em massacres no Kosovo, na Bósnia.. pic.twitter.com/nvn1iMutVX — Sergio Arenillas????️ (@sergeta) June 23, 2020

Novak Djokovic has COVID-19. 5 other facts about Djokovic are:



- He hosted a tennis tournament with no distancing protocols

- Threw a massive after tourney party

- He's an anti-vaxxer

- His wife Jelena shared a 5G conspiracy video

- He's a selfish idiotpic.twitter.com/OqAeHKvNNC — Jesse Blake (@JesseBlake) June 23, 2020

Поведение Джоковича в Задаре – вопрос к его человеческим качествам

Первым положительный тест на коронавирус среди теннисистов сдал Григор Димитров, причем экс-третья ракетка мира проявил немыслимый эгоизм, выйдя на корт с симптомами COVID-19.

Джокович в этой ситуации поступил ничем не лучше своего коллеги – серб отказался сдавать тест в Хорватии и улетел в Белград. А вчера у Новака и его жены обнаружили коронавирус – сможет ли первая ракетка мира посмотреть в глаза всем тем людям, с которыми он контактировал по пути из Задара в Сербию? Нежелание провести две недели на самоизоляции в чужой стране для миллионера Джоковича с его безграничными возможностями оказалось более весомым, чем здоровье окружающих.

Более того, всей истории с положительными тестами Димитрова, Чорича, Джоковича и других зараженных могло бы и не быть, если бы серб на правах главного организатора Adria Tour настоял на проверке всех тех, кто контактировал с Виктором Троицки, у супруги которого еще в пятницу диагностировали коронавирус. И вновь возникает все тот же вопрос – как Новак мог так прохладно отнестись к проблеме, которая отобрала у него несколько драгоценных месяцев карьеры и не позволила защитить титул на Уимблдоне?

Единственный положительный момент из всей этой истории – Новак Джокович показал, как не нужно проводить спортивное мероприятие во время пандемии. Хочется верить, что уроки будут усвоены, а ошибки не повторятся.