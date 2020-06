Джокович поставил себя выше коронавируса и проиграл

На днях 7-кратный чемпион турниров Большого шлема и победитель 90 турниров АТР в одиночном и парном разряде Стэн Смит заявил, что даже если бы матч Новака Джоковича и Роджера Федерера прошел бы в Сербии, то у местного идола не было бы преимущества в поддержке трибун. Возможно, Смит преувеличивает, но доля правды в его словах безусловно есть.

на протяжении всей своей карьеры отчаянно пытается добиться того признания публики, которым пользуются Федерер и Надаль. Серб годами выстраивал идеализированный образ, добивался беспрецедентных успехов на корте и все равно остался в тени своих принципиальных соперников. Тем удивительней, что в столь непростое для мира время лучший теннисист современности, будучи лидером мнений и председателем Совета игроков АТР, ушел в оппозицию по отношению к общей беде, противопоставив свое мнение по пандемии COVID-19 в том числе и позициям Федерера с Надалем, риторика которых ограничивалась призывами к соблюдению карантина.

Нетрадиционные взгляды Джоковича на ситуацию с коронавирусом оставались лишь словами не очень осведомленного в проблеме человека, пока серб не организовал серию выставочных турниров на Балканах. На фоне медицинского протокола АТР, утвержденного организацией за два месяца до рестарта сезона, в Белграде и Задаре творилось настоящее безумие. И последствия не заставили себя ждать, причем эти последствия могут наложить серьезный отпечаток на то, что произойдет с теннисом в обозримом будущем.

Джокович выступал против вакцинации, а теперь сам подхватил вирус

В апреле во время прямого эфира в Facebook первая ракетка мира негативно отреагировал на возможную вакцинацию от COVID-19. Интересно, изменилось ли сейчас его мнение?

«Я против. Не хочу, чтобы меня заставляли прививаться ради возможности путешествовать. Но если вакцинацию сделают обязательной, то что делать тогда? Придется принимать решение. Не знаю, со временем изменятся ли мои взгляды или нет».

То, что Джокович на карантине немного заигрался в медика, в Сербии заметили даже на правительственном уровне. Консультанту Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний Сербии и члену антикризисного штаба по борьбе с COVID-19 Предрагу Кону пришлось публично призвать теннисиста отказаться от заявлений о вреде вакцинаций от коронавируса.

Позже серба еще раз уличили в халатном отношении к пандемии. В начале мая Джокович подставил сам себя, опубликовав видео в Instagram с тренировкой на корте в Марбелье. На тот момент карантин в Испании уже был ослаблен, но тренировки на спортивных сооружениях все еще были запрещены.

Хотя теннисный клуб в Марбелье всю ответственность за нарушение карантина Джоковича взял на себя, Новаку и его команде следовало бы тщательней изучить местные правила по борьбе с COVID-19 и не подставляться лишний раз под стрелы критиков. Но Джокович не придал этому значения, что непозволительно с учетом его статуса и влияния на мировой спорт.

Так что же произошло на Adria Tour?

Инициатива Новака Джоковича по организации выставочных благотворительных турниров при участии Доминика Тима, Григора Димитрова, Александра Зверева, Марина Чилича и других теннисистов должна была стать глотком свежего воздуха для всего тенниса, которому задолго до официального рестарта сезона важно было показать свою готовность к камбэку.

Да, в основе профессионального тенниса лежат проблемные для 2020 года путешествия, но именно на корте проще всего соблюдать социальную дистанцию и другие простейшие меры предосторожности от коронавируса. Казалось бы, что может пойти не так…

Важно отметить, что Сербия еще в середине мая объявила об открытии границ с четырьмя странами и разрешила въезд на свою территорию без проверки на коронавирус. В стране возобновили спорт с болельщиками (чего только стоит футбольное дерби в Кубке Сербии между Партизаном и Црвеной Звездой с 25 тысячами на трибунах), поэтому когда Джокович собирал заполненный стадион в Белграде, с точки зрения местного закона он ничего не нарушал. Та же история и с Хорватией, где проходил второй этап серии Adria Tour. Но дистанцию, масочный режим и антисептики еще никто не отменял, а контролировать соблюдение этих мер на турнире Джоковича почему-то не стали.

Снимки заполненных трибун и фотографии с детского праздника в июне 2020 года вызывают большие вопросы. Никакого социального дистанцирования, никаких масок…А тем временем за последний день коронавирус во всем мире подхватили еще 133 тысячи человек.

First things first- Kid's day!????

Before we kick off with Adria Tour, let's celebrate sport in the best possible way- with children!????

A numerous number of sports activities are organized for our little ones from tennis matches, football, to jumping...⚽ Let the games begin!❤️ pic.twitter.com/xuHXkK6F0H