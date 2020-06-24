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Аргентинский теннисист: Джокович переступил черту

Теннис
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Мнение Гвидо Пельи.

Аргентинский теннисист: Джокович переступил черту
Новина українською

На прошлой неделе после выставочного турнира Новака Джоковича в Задаре коронавирусом помимо самого серба и его жены заразились Григор Димитров, Борна Чорич, Виктор Троицки и другие.

Гвидо Пелья, бывшая 20-я ракетка мира и победитель Кубка Дэвиса, раскритиковал Джоковича за организацию Adria Tour.

"Неправильно организовывать турнир, пока мир страдает от пандемии. Джокович играл со здоровьем многих людей и переступил черту. Он проявил неуважение по отношению к миру тенниса и всей планеты.

Утечка видео с тем, как он танцует на дискотеке без рубашки, не поможет всему этому. Я не знаю, как он собирается выбраться из этого. Посмотрим, не продолжится ли цепь. На US Open будет сложно не заразиться вирусом.

Я хочу и должен работать. У меня нет банковского счета как у Новака Джоковича, но я не собираюсь рисковать своим здоровьем ради всех денег в мире. Я предпочитаю быть здоровым, чем заразиться и провести 60 дней в больнице", - цитирует Пелью Tennis World USA.

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В статье: Новак Джокович Гвидо Пелья
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