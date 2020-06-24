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Экс-первая ракетка мира вступился за Джоковича
По его мнению серб не виноват
Бывший первый номер парного мужского рейтинга АТР Пол Макнэми прокомментировал тот факт, что выставочный турнир, организованный главой совета игроков и первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, стал очагом коронавируса.
"Я встречал много больших чемпионов, но Новак — особенный. Он выделяется среди всех своей человечностью и великодушием.
Ситуация на его турнире? Думаю, он просто хотел порадовать людей, но недооценил вирус. Конечно же, последствия серьёзные, однако все вокруг только и делают, что язвят и сыпят обвинениями.
Стоит подумать дважды, прежде чем осуждать человека со столь чистым сердцем, который облажался", — написал Макнэми в своём "твиттере".
13-14 и 20-21 июня в Белграде (Сербия) и Задаре (Хорватия) прошли матчи выставочного турнира Adria Tour, организатором которого выступил Новак Джоковича. Общественность критически высказывалась по поводу условий, в которых проходили соревнования, — теннисисты не соблюдали социальную дистанцию, а на трибунах присутствовали зрители.
Как итог — этап турнира в Задаре не был доигран по причине обнаружения коронавируса у первой ракетки Болгарии Григора Димитрова. Позже стало известно о заражении хорвата Борны Чорича и самого Джоковича.