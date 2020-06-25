Маррей о коронавирусе Джоковича: Это не стало сюрпризом

Новак Джокович, Григор Димитров, Борна Чорич и Виктор Троицки заразились COVID-19 после серии выставочных турниров Джоковича в Белграде и Задаре. Соревнования проходили с болельщиками и без соблюдения мер предосторожности от пандемии.

"Надеюсь, что Новак и его жена чувствуют себя хорошо, что они выздоровеют, что их семьи и все, кого коснулась ситуация на турнире, будут здоровы и в безопасности.

Думаю, это не особо стало сюрпризом, что игроки и так много других людей заразились, когда ты видишь подобную картину происходящего (во время турнира). Когда ты видишь картинки и видео с вечеринки игроков, с детского дня. Люди не соблюдали дистанцию и подобные правила.

Я видел, как теперь говорят, мол, это ставит под сомнение проведение US Open. Возможно, так и есть, но все меры и протоколы, которые на данный момент вводит USTA значительно отличаются от того, что мы видели в Сербии и Хорватии. Всего этого можно было избежать.

Я думаю, что все игроки с этого момента точно осознали, что нас всех это может затронуть, что коронавирусу все равно, кто мы или чем мы занимаемся, и что нужно с уважением к этому относиться, что нужно уважать правила. Не думаю, что это хороший имидж для тенниса", - заявил Энди Маррей.