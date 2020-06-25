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Тим сделал заявление после скандального турнира Джоковича

Теннис
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Сам австриец избежал заражения коронавирусом.

Тим сделал заявление после скандального турнира Джоковича
Новина українською

На двух этапах выставочного турнира Новака Джоковича в Сербии и Хорватии COVID-19 подхватили Григор Димитров, Борна Чорич, Виктор Троицки и сам Джокович. Матчи Adria Tour проходили с болельщиками и без соблюдения мер предосторожности от пандемии.

"Я был шокирован, узнав новости о Adria Tour. Неделями мы играли без болельщиков, поэтому были более чем счастливы тому, что на трибунах были зрители. Мы доверились правилам правительства Сербии, но действовали слишком оптимистично. Наше поведение было ошибкой, мы поддались эйфории. Мне очень жаль.

За последние 10 дней я прошел 5 тестов – все результаты были отрицательными. Желаю всем, кто заразился, скорейшего выздоровления", - написал Тим.

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В статье: Новак Джокович Доминик Тим коронавирус
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