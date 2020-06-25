Менеджер Тима обвинил Джоковича в обмане

На выставочном турнире Новака Джоковича в Сербии и Хорватии сразу несколько игроков, включая самого Джоковича, подхватили коронавирус. Доминик Тим, который также выступал на Adria Tour, избежал заражения.

"Это была глупость – публичные извинения не помогут. Извиняться должен только Джокович, это он все организовал.

За два дня до турнира мне сказали, что на трибунах будет максимум 1 тысяча человек. Также мне сказали про соблюдение социальной дистанции. Только на этих условиях я отпустил Тима. Ничего этого не соблюдалось, и я разозлен", - цитирует менеджера Тима портал Derstandard.at.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Тим сделал заявление после скандального турнира Джоковича.