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Тренер Джоковича считает, что ему стоит покинуть пост председателя Совета игроков АТР

Теннис
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Комментарий Горана Иванишевича.

Тренер Джоковича считает, что ему стоит покинуть пост председателя Совета игроков АТР
Новина українською

Новак Джокович после организации своего выставочного турнира в Белграде и Задаре заразился коронавирусом. COVID-19 из-за отсутствия мер предосторожности от пандемии также подхватили Григор Димитров, Борна Чорич и Виктор Троицки.

"Легко быть генералом после битвы. Многие не могли дождаться ошибки Джоковича. Он пытался создать что-то большое после того, как мы были заперты на протяжении трех месяцев.

Мне бы очень хотелось, чтобы Джокович покинул должность председателя Совета игроков АТР. С того момента, как он туда попал, все, что он делает, неправильно.

Его атакуют со всего мира, и это отнимает у него много энергии в попытке сделать правильные шаги для нашего спорта", - приводит слова Иванишевича Tennis World USA.

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В статье: Новак Джокович коронавирус
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