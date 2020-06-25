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Маррей уступил Эдмунду на выставочном турнире в Лондоне

Теннис
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Маррей провел вторую игру в этом году

Маррей уступил Эдмунду на выставочном турнире в Лондоне
Новина українською

Британский теннисист Энди Маррей потерпел поражение в матче выставочного турнира Schroders Battle of The Brits. В группе Тима Хенмана он в трёх сетах уступил соотечественнику Кайлу Эдмунду.

Schroders Battle of The Brits

Энди Маррей - Кайл Эдмунд 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 5:10

Матч продлился 2 часа 32 минуты.

Для Маррея эта игра стала второй с ноября 2019 года. Последние полгода он лечился после обострения проблем с бедром, а накануне стартовал на турнире с победы над Лиамом Броэди.

Следующую встречу на турнире экс-первая ракетка мира и двукратный олимпийский чемпион проведёт против Джеймса Уорда.

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В статье: Энди Маррей
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