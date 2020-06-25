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Маррей: Меня не особо беспокоят результаты матча

Теннис
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Теннисист не переживает относительно результатов

Маррей: Меня не особо беспокоят результаты матча
Новина українською

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал своё поражение в матче выставочного турнира Schroders Battle of The Brits. В трёх сетах уступил соотечественнику Кайлу Эдмунду — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 5:10.

"Честно говоря, меня не особо беспокоят результаты матча. После таких игр я просто надеюсь, что с моим бедром всё в порядке. Кажется, я неплохо справляюсь с нагрузками.

Знаю, что если бедро будет в порядке, то и уровень тенниса в течение следующих месяцев будет улучшаться — для этого нужно лишь получать регулярную игровую практику.

Да, сейчас бедро в порядке. Если я продолжу в том же темпе, отточу некоторые вещи, то наверняка вернусь на высокий уровень", — цитирует Маррея Reuters.

Следующую встречу на турнире экс первая ракетка мира и двукратный олимпийский чемпион проведёт против Джеймса Уорда.

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В статье: Энди Маррей
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