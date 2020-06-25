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После обвинений в дискриминации US Open решил провести турнир колясочников

Теннис
(1 голосов)

Соревнования пройдут в сентябре

После обвинений в дискриминации US Open решил провести турнир колясочников
Новина українською

Организаторы Открытого чемпионата США приняли решение провести турнир колясочников в 2020 году. Как сообщает официальный сайт US Open, соревнования будут проходить с 10 по 13 сентября.

Напомним, американский мэйджор подвергся серьёзной критике после того, как стало известно об отмене соревнований для колясочников. В частности, первая ракетка мира в этой дисциплине Дилан Олкотт заявил о дискриминации со стороны организаторов. Теннисиста поддержал Энди Маррей.

На грядущем розыгрыше Открытого чемпионата США отменена квалификация. Этот шаг также вызвал возмущение со стороны менее рейтинговых игроков. Впрочем, организаторы турнира своё решение менять не стали. Кроме того, на US Open — 2020 будет уменьшено количество дуэтов, участвующих в парном турнире.

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В статье: us open
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