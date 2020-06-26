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Экс-первая ракетка мира: Джокович знал, что рискует

Теннис
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Илие Настасе высказался о скандале с сербом.

Экс-первая ракетка мира: Джокович знал, что рискует
Новина українською

Новак Джокович, Григор Димитров, Борна Чорич и Виктор Троицки заразились COVID-19 после серии выставочных турниров Джоковича в Белграде и Задаре. Соревнования проходили с болельщиками и без соблюдения мер предосторожности от пандемии.

"Джокович знал, что рискует, потому что на Adria Tour было так много зрителей.

Вирус очень опасен – вы должны уважать правила. Если вы этого не делаете, то должны заплатить.

Зачем Джоковичу был нужен этот турнир? Ему не хватает денег? Он не мог сыграть с кем-то один на один? Этот турнир был бесполезным, тем более, что он был неофициальным", - цитирует Настасе Tennis World USA.

Ранее UA-Футбол сообщал, Ястремская выступила в защиту Джоковича после скандала с коронавирусом.

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В статье: Новак Джокович коронавирус
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