Теннис
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Дель Потро против "Большой троицы": лучшие моменты. ВИДЕО
Смотрим, как аргентинский гигант блистал в матчах с Роджером Федерером, Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем.
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