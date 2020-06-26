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Украина и Япония узнали дату матча в Кубке Федерации
Игра состоится в следующем году.
Матч плей-офф Мировой группы Кубка Федерации между сборными Украины и Японии состоится 5-6 февраля 2021 года, сообщает пресс-служба турнира.
Dates for the diary ???? pic.twitter.com/x7cDjlqEOE— Fed Cup (@FedCup) June 26, 2020
Встреча Кубка Федерации между Украиной и Японией должна была пройти в апреле текущего года, однако из-за пандемии коронавируса матч был отложен на неопределенный срок.
Что касается Мировой группы Кубка Федерации, то 12 лучших команд турнира свои следующие матчи проведут с 13 по 18 апреля 2021 года.
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