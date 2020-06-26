Украина и Япония узнали дату матча в Кубке Федерации

Матч плей-офф Мировой группы Кубка Федерации между сборными Украины и Японии состоится 5-6 февраля 2021 года, сообщает пресс-служба турнира.

Dates for the diary ???? pic.twitter.com/x7cDjlqEOE — Fed Cup (@FedCup) June 26, 2020

Встреча Кубка Федерации между Украиной и Японией должна была пройти в апреле текущего года, однако из-за пандемии коронавируса матч был отложен на неопределенный срок.

Что касается Мировой группы Кубка Федерации, то 12 лучших команд турнира свои следующие матчи проведут с 13 по 18 апреля 2021 года.