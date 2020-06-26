Тренер Джоковича заразился COVID-19

После серии выставочных турниров Новака Джоковича в Хорватии и Сербии положительные тесты на коронавирус сдали сам Джокович, а также Григор Димитров, Борна Чорич и Виктор Троицки. Также COVID-19 обнаружили у жены Джоковича и тренера Димитрова.

Теперь же тренер Джоковича Иванишевич в Instagram подтвердил положительный тест.

"К сожалению, после двух отрицательных результатов за последние 10 дней у меня положительный тест на COVID-19. Я хорошо себя чувствую, у меня нет никаких симптомов.

Хочу предупредить всех, кто со мной контактировал, что я сдал положительный тест, и прошу их позаботиться о себе и своих близких.

Я продолжу соблюдать самоизоляцию. Желаю скорейшего выздоровления всем тем, кто заразился", - написал хорват в Instagram.

Ранее Иванишевич заявил, что Джоковичу стоит покинуть пост председателя Совета игроков АТР.