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Тренер Джоковича заразился COVID-19

Теннис
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Горан Иванишевич пополнил список заболевших.

Тренер Джоковича заразился COVID-19
Новина українською

После серии выставочных турниров Новака Джоковича в Хорватии и Сербии положительные тесты на коронавирус сдали сам Джокович, а также Григор Димитров, Борна Чорич и Виктор Троицки. Также COVID-19 обнаружили у жены Джоковича и тренера Димитрова.

Теперь же тренер Джоковича Иванишевич в Instagram подтвердил положительный тест.

"К сожалению, после двух отрицательных результатов за последние 10 дней у меня положительный тест на COVID-19. Я хорошо себя чувствую, у меня нет никаких симптомов.

Хочу предупредить всех, кто со мной контактировал, что я сдал положительный тест, и прошу их позаботиться о себе и своих близких.

Я продолжу соблюдать самоизоляцию. Желаю скорейшего выздоровления всем тем, кто заразился", - написал хорват в Instagram.

Ранее Иванишевич заявил, что Джоковичу стоит покинуть пост председателя Совета игроков АТР.

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В статье: Новак Джокович коронавирус
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