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Стаховский сдал тест на коронавирус. Есть результат

Теннис
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Первая ракетка мира прошел проверку.

Стаховский сдал тест на коронавирус. Есть результат
Новина українською

Необходимость в тестировании у Сергея Стаховского возникла после того, как коронавирус на выставочном турнире Новака Джоковича подхватил Виктор Троицки. С Троицки украинец в июне пересекался на Eastern European Championships в Белграде.

"Сегодня утром мне пришел негативный результат, хотя, мне казалось, что у меня уже начались фантомные боли. Горло начинало першить, мне уже казалось, мол, все…

Но у меня результат отрицательный. Я сдавал стандартный ПЦР-тест. Это очень неприятно, глубоко засовывают эту ватную палочку в нос и горло. Ранее я делал себе тест на антитела и тогда сдавал кровь. А вот эта процедура очень неприятная, но говорят, что эти тесты одни из самых точных", - сообщил Стаховский.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился тренер Джоковича.

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В статье: Сергей Стаховский коронавирус
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