Сборная Украины по теннису сыграет с Японией 5 и 6 февраля 2021 года

Женская сборная Украины по теннису в матче плей-офф Мировой группы Куба Федерации сыграет против Японии. Матчи состоятся 5-6 февраля 2021 года. Об этом пишет пресс-служба FedCup.

Матч должен был состояться в апреле в Японии, но был перенесен из-за коронавируса. Все игры, которые были запланированы на 2020 год, состоятся в 2021 году, включая Финал Кубка Федерации. Он пройдет 13-18 апреля.