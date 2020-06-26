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Сборная Украины по теннису сыграет с Японией 5 и 6 февраля 2021 года

Теннис
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Финал пройдет в апреле

Сборная Украины по теннису сыграет с Японией 5 и 6 февраля 2021 года
Новина українською

Женская сборная Украины по теннису в матче плей-офф Мировой группы Куба Федерации сыграет против Японии. Матчи состоятся 5-6 февраля 2021 года. Об этом пишет пресс-служба FedCup.

Матч должен был состояться в апреле в Японии, но был перенесен из-за коронавируса. Все игры, которые были запланированы на 2020 год, состоятся в 2021 году, включая Финал Кубка Федерации. Он пройдет 13-18 апреля.

Сборная Украины по теннису сыграет с Японией 5 и 6 февраля 2021 года - изображение 1

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В статье: Женская сборная Украины по теннису
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