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Классика Ролан Гаррос: Вавринка против Гаске в 2013-м. ВИДЕО
Новый классический матч на Открытом чемпионате Франции.
В четвертом раунде Ролан Гаррос 2013 года будущий чемпион турнира Стэн Вавринка совершил невероятный камбэк в матче с Ришаром Гаске, отыгравшись со счета 0:2 по сетам (6:7, 4:6, 6:4, 7:5, 8:6). Теннисисты провели на корте почти 4,5 часа.
В своем первом четвертьфинале на Ролан Гаррос Стэн Вавринка без шансов проиграл Рафаэлю Надалю (2:6, 3:6, 1:6).
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