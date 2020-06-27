Классика Ролан Гаррос: Вавринка против Гаске в 2013-м. ВИДЕО

В четвертом раунде Ролан Гаррос 2013 года будущий чемпион турнира Стэн Вавринка совершил невероятный камбэк в матче с Ришаром Гаске, отыгравшись со счета 0:2 по сетам (6:7, 4:6, 6:4, 7:5, 8:6). Теннисисты провели на корте почти 4,5 часа.

В своем первом четвертьфинале на Ролан Гаррос Стэн Вавринка без шансов проиграл Рафаэлю Надалю (2:6, 3:6, 1:6).