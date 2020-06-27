  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Классика Ролан Гаррос: Вавринка против Гаске в 2013-м. ВИДЕО
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Классика Ролан Гаррос: Вавринка против Гаске в 2013-м. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Новый классический матч на Открытом чемпионате Франции.

Классика Ролан Гаррос: Вавринка против Гаске в 2013-м. ВИДЕО
Новина українською

В четвертом раунде Ролан Гаррос 2013 года будущий чемпион турнира Стэн Вавринка совершил невероятный камбэк в матче с Ришаром Гаске, отыгравшись со счета 0:2 по сетам (6:7, 4:6, 6:4, 7:5, 8:6). Теннисисты провели на корте почти 4,5 часа.

В своем первом четвертьфинале на Ролан Гаррос Стэн Вавринка без шансов проиграл Рафаэлю Надалю (2:6, 3:6, 1:6).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ролан Гаррос Стэн Вавринка Ришар Гаске
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...