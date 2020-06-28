Марта Костюк: На первой или второй тренировке сломала ракетку, думала, что мама больше не позволит играть в теннис

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, как начинала заниматься теннисом и почему хотела завершить карьеру. Ее слова цитирует Sport.ua:

"Это было чуть меньше 5 лет назад. Я выиграла турнир первой категории до 14 лет, переехала в Киев, чтобы там тренироваться. После этого проиграла два матча, не должна была проигрывать. Приехала домой и сказала, что не хочу играть в теннис. Мама ответила: "Хорошо". Не думаю, что на такие заявления можно как-то по-другому отреагировать.

Я отходила неделю в школу и сказала маме, что снова хочу играть. Все же в начале следующего года были важные турниры, вся теннисная тусовка моего возраста, я не хотела это пропускать, будучи в статусе фаворитки.

Начала играть в теннис, но в первой или второй тренировке сломала ракетку. Думала, что все - мама мне больше никогда в жизни не позволит играть в теннис. Но после этого последовал подъем: я сыграла финал Мастерса, выиграла Orange Bowl, Eddie Herr. И все пошло" - сказала она.

Напомним, что ранее UA-Футбол вспоминал бой Тайсон - Холифилд.