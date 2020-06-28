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Элина Свитолина: Субботы - для вина, когда я попробовала его, мое сердце снова оказалось в Италии. Фото
Отдых аристократов
Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина показала, как проводит субботний выходной. Одна из лучших спортсменок мира попробовала итальянское вино. Соответствующее фотографию она разместила на своей официальной странице в Instagram:
"Субботы - для вина. Когда я пробовала "Barolo Lecinquevigne", мое сердце снова понеслось в Италию"
Напомним, что ранее Марта Костюк рассказала, что хотела завершить карьеру.
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