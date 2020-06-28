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Элина Свитолина: Субботы - для вина, когда я попробовала его, мое сердце снова оказалось в Италии. Фото

Теннис
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Отдых аристократов

Элина Свитолина: Субботы - для вина, когда я попробовала его, мое сердце снова оказалось в Италии. Фото
UA-Футбол
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Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина показала, как проводит субботний выходной. Одна из лучших спортсменок мира попробовала итальянское вино. Соответствующее фотографию она разместила на своей официальной странице в Instagram:

"Субботы - для вина. Когда я пробовала "Barolo Lecinquevigne", мое сердце снова понеслось в Италию"

Элина Свитолина: Субботы - для вина, когда я попробовала его, мое сердце снова оказалось в Италии. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Марта Костюк рассказала, что хотела завершить карьеру.

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В статье: Элина Свитолина
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