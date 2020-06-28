Элина Свитолина: Субботы - для вина, когда я попробовала его, мое сердце снова оказалось в Италии. Фото

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина показала, как проводит субботний выходной. Одна из лучших спортсменок мира попробовала итальянское вино. Соответствующее фотографию она разместила на своей официальной странице в Instagram:

"Субботы - для вина. Когда я пробовала "Barolo Lecinquevigne", мое сердце снова понеслось в Италию"

Напомним, что ранее Марта Костюк рассказала, что хотела завершить карьеру.