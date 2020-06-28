Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Одна из самых молодых украинских теннисисток Костюк отмечает 18-летие. Фото
Пожелаем Марте новых успехов
Украинская теннисистка Марта Костюк сегодня, 28 июня отмечает свое 18-летие. На своей официальной странице в Instagram она опубликовала фото с отдыха на пляже.
"Молодая, дикая и свободная"
Пожелаем Марте здоровья и покорения новых вершин в ближайшем будущем!
Напомним, что ранее Марта Костюк рассказала, что хотела завершить карьеру.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Новости по теме
- 10:20 Весь спорт Марта Костюк: На первой или второй тренировке сломала ракетку, думала, что мама больше не позволит играть в теннис
- 10:53 Весь спорт Элина Свитолина: Субботы - для вина, когда я попробовала его, мое сердце снова оказалось в Италии. Фото
- 11:52 Весь спорт UFC on ESPN: Порье победил Хукера, Галл проиграл Перри, Аллен одолел Докоса единогласным решением судей
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...