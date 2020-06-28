  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Одна из самых молодых украинских теннисисток Костюк отмечает 18-летие. Фото
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Одна из самых молодых украинских теннисисток Костюк отмечает 18-летие. Фото

Теннис
(1 голосов)

Пожелаем Марте новых успехов

Одна из самых молодых украинских теннисисток Костюк отмечает 18-летие. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк сегодня, 28 июня отмечает свое 18-летие. На своей официальной странице в Instagram она опубликовала фото с отдыха на пляже.

"Молодая, дикая и свободная"

Одна из самых молодых украинских теннисисток Костюк отмечает 18-летие. Фото - изображение 1

Пожелаем Марте здоровья и покорения новых вершин в ближайшем будущем!

Напомним, что ранее Марта Костюк рассказала, что хотела завершить карьеру.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марта Костюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...