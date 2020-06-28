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Симона Халеп сыграет на выставочном парном турнире в Румынии в начале июля
Возвращение в форму
Румынская теннисистка, вторая ракетка мира Симона Халеп сыграет на выставочном турнире в Клуже (Румыния). Она будет участвовать в парных соревнованиях, а точнее - сразу в их финале.
На одиночном турнире будут играть 6 спортсменок: Ирина Бегу, Жаклин Кристиан, Ирина Бара, Габриэла Русе, Мириам Булгару и Джорджия Крэчун.
Соревнования начнутся 2 июля, а завершатся 5 июля. Именно в этот день победительница одиночного турнира будет играть в паре с Мариусом Копилом против Симоны Халеп и Хории Текэу.
Эти соревнования пройдут без зрителей.
Напомним, что ранее Элина Свитолина поделилась с болельщиками субботним фото.
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