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Симона Халеп сыграет на выставочном парном турнире в Румынии в начале июля

Теннис
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Симона Халеп сыграет на выставочном парном турнире в Румынии в начале июля
UA-Футбол
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Румынская теннисистка, вторая ракетка мира Симона Халеп сыграет на выставочном турнире в Клуже (Румыния). Она будет участвовать в парных соревнованиях, а точнее - сразу в их финале.

На одиночном турнире будут играть 6 спортсменок: Ирина Бегу, Жаклин Кристиан, Ирина Бара, Габриэла Русе, Мириам Булгару и Джорджия Крэчун.

Соревнования начнутся 2 июля, а завершатся 5 июля. Именно в этот день победительница одиночного турнира будет играть в паре с Мариусом Копилом против Симоны Халеп и Хории Текэу.

Эти соревнования пройдут без зрителей.

Напомним, что ранее Элина Свитолина поделилась с болельщиками субботним фото.

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В статье: Симона Халеп
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