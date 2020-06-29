  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Даяна Ястремская: 100% буду играть на US Open, если его будут проводить, также планирую сыграть на Премьере в Нью-Йорке
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Даяна Ястремская: 100% буду играть на US Open, если его будут проводить, также планирую сыграть на Премьере в Нью-Йорке

Теннис
(1 голосов)

Планы украинской примы тенниса

Даяна Ястремская: 100% буду играть на US Open, если его будут проводить, также планирую сыграть на Премьере в Нью-Йорке
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, 21-я ракетка мира Даяна Ястремская рассказала, на каких турнирах собирается играть после возобновления сезона.

"До турниров в США я пока не знаю, где будут выступать. На днях с командой будем это обсуждать. Надеюсь, что смогу сыграть достаточно много турниров.

100% буду играть на US Open, если его будут проводить. Также планирую сыграть на Премьере в Нью-Йорке. Я готова играть при любых обстоятельствах, в том числе, и без зрителей. Хочется уже вернуться на корт и играть.

Пока тренируюсь в Одессе, потом полечу на турнир в Сербию, а после Сербии уже будем думать над дальнейшими планами, где будет проходить моя подготовка" - сказала она.

Напомним, что ранее Элина Свитолина рассказала, какой напиток принимает на выходных.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Даяна Ястремская us open
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...