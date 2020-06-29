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Даяна Ястремская: 100% буду играть на US Open, если его будут проводить, также планирую сыграть на Премьере в Нью-Йорке
Планы украинской примы тенниса
Украинская теннисистка, 21-я ракетка мира Даяна Ястремская рассказала, на каких турнирах собирается играть после возобновления сезона.
"До турниров в США я пока не знаю, где будут выступать. На днях с командой будем это обсуждать. Надеюсь, что смогу сыграть достаточно много турниров.
100% буду играть на US Open, если его будут проводить. Также планирую сыграть на Премьере в Нью-Йорке. Я готова играть при любых обстоятельствах, в том числе, и без зрителей. Хочется уже вернуться на корт и играть.
Пока тренируюсь в Одессе, потом полечу на турнир в Сербию, а после Сербии уже будем думать над дальнейшими планами, где будет проходить моя подготовка" - сказала она.
Напомним, что ранее Элина Свитолина рассказала, какой напиток принимает на выходных.
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