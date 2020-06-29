Екатерина Завацкая о COVID-19: Я прямо очень готовлюсь к тестам в Нью-Йорке, больше, чем к турниру

Украинская теннисистка Катерина Завацкая прокомментировала подготовку к Открытому чемпионат США и рассказала, как относится к карантинным мероприятий.

"Конечно, я планирую ехать в США, я сначала хотела ехать, как только начнутся турниры. Есть какой-то риск через путешествия, есть неудобства из-за постоянных тестов и условий, когда ты не сможешь оставлять отель. Но это не навсегда.

Я боюсь всяких бактерий, стараюсь уберечься. Сейчас уже легче, все ходят в масках, моют руки. Ранее эти правила (гигиены) тоже были, но так четко мы их не придерживались. Мой тренер по ОФП вроде как заразился (3 месяца назад) и ему до сих пор не очень хорошо. Я делала один раз тест на коронавирус в Каннах, Боже, это был просто ужас. Если бы мне сказали до этого, что я буду делать этот тест, мне надо было бы 10 минут, чтобы ментально настроиться. Очень неприятное дело. Я прям очень готовлюсь к тестам в Нью-Йорке, больше, чем к турниру" - сказала она.

Напомним, что ранее Даяна Ястремская рассказала о планах на будущее.