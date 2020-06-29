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Новый представитель от Греции на Евровидении: Стефанос Циципас спел в прямом эфире, получилось так себе. Видео
Ему лучше просто играть в теннис
Греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР №6) в прямом эфире шоу Ultimate Tennis Showdown спел песню известного исполнителя Timberland под названием "Apologize".
Хотя ведущие просили выполнить спортсмена хит Джастина Тимберлейка, Стефанос немного перепутал и стал петь что-то другое. Получилось у него, откровенно говоря, не очень профессионально.
Напомним, что ранее Даяна Ястремская рассказала о своих планах на будущее.
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