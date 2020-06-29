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Новый представитель от Греции на Евровидении: Стефанос Циципас спел в прямом эфире, получилось так себе. Видео

Теннис
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Ему лучше просто играть в теннис

Новый представитель от Греции на Евровидении: Стефанос Циципас спел в прямом эфире, получилось так себе. Видео
UA-Футбол
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Греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР №6) в прямом эфире шоу Ultimate Tennis Showdown спел песню известного исполнителя Timberland под названием "Apologize".

Хотя ведущие просили выполнить спортсмена хит Джастина Тимберлейка, Стефанос немного перепутал и стал петь что-то другое. Получилось у него, откровенно говоря, не очень профессионально.

Напомним, что ранее Даяна Ястремская рассказала о своих планах на будущее.

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В статье: Стефанос Циципас
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