Новый представитель от Греции на Евровидении: Стефанос Циципас спел в прямом эфире, получилось так себе. Видео

Греческий теннисист Стефанос Циципас (АТР №6) в прямом эфире шоу Ultimate Tennis Showdown спел песню известного исполнителя Timberland под названием "Apologize".

Хотя ведущие просили выполнить спортсмена хит Джастина Тимберлейка, Стефанос немного перепутал и стал петь что-то другое. Получилось у него, откровенно говоря, не очень профессионально.

Напомним, что ранее Даяна Ястремская рассказала о своих планах на будущее.