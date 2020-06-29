  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович отреагировал на критику в свой адрес
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович отреагировал на критику в свой адрес

Теннис
(1 голосов)

Теннисист ответил умной фразой

Джокович отреагировал на критику в свой адрес
Новина українською

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на критику в свой адрес, связанную со вспышкой коронавируса на организованном им выставочном турнире Adria Tour. Джоковича обвинили не только хейтеры в соцсетях. Неизвестные написали пожелание смерти Новаку на одной из улиц в Сплите.

"Корабль не тонет, когда он в воде. Он тонет, когда вода в нём. Не так важно, что происходит вокруг нас. Важно то, что происходит внутри нас", — написал Джокович в "сториз" своей страницы в "Инстаграме".

О вспышке коронавируса стало известно перед финальным матчем Adria Tour в Хорватии. Среди заражённых оказались болгарин Григор Димитров, хорват Борна Чорич, серб Виктор Троицки и его беременная жена, сам Джокович и его жена, а также нескольких тренеров.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...