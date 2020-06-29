Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на критику в свой адрес, связанную со вспышкой коронавируса на организованном им выставочном турнире Adria Tour. Джоковича обвинили не только хейтеры в соцсетях. Неизвестные написали пожелание смерти Новаку на одной из улиц в Сплите.

"Корабль не тонет, когда он в воде. Он тонет, когда вода в нём. Не так важно, что происходит вокруг нас. Важно то, что происходит внутри нас", — написал Джокович в "сториз" своей страницы в "Инстаграме".

О вспышке коронавируса стало известно перед финальным матчем Adria Tour в Хорватии. Среди заражённых оказались болгарин Григор Димитров, хорват Борна Чорич, серб Виктор Троицки и его беременная жена, сам Джокович и его жена, а также нескольких тренеров.