Топ-теннисистка Чехии разбила семью своего тренера

Чешский портал Blesk выяснил, что двукратная чемпионка Уимблдона и экс-вторая ракетка мира живет со своим 42-летним тренером Иржи Ванеком.

Что интересно, Ванек находится в процессе расторжения 18-летнего брака с женой Маркетой, с которой специалист воспитал двух сыновей.

"Не секрет, что Петра жила с ним после нападения, там она нашла временный дом. Но со временем они осознали, что стали ближе друг к другу, и теперь тайно живут вместе", - говорит источник, приближенный к Квитовой и Ванеку.

Квитова в 2020 году на Australian Open в 1/4 финала проиграла Эшли Барти. Также в активе чешки финал в Дохе.

В актуальном рейтинге WTA Петра Квитова занимает 12-е место.