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Квитова уступила Вондроушовой на выставочном турнире в Чехии

Теннис
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Теннисистка уступила в двухсетовом матче

Квитова уступила Вондроушовой на выставочном турнире в Чехии
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12-я ракетка мира Петра Квитова уступила соотечественнице Маркете Вондроушовой в матче пятого тура выставочного турнира в Чехии Tipsport Elite Trophy.

Tipsport Elite Trophy

Петра Квитова - Маркета Вондроушова 4:6, 1:6

Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут. Квитова ни разу не подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. На счету Вондроушовой 3 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 7.

Помимо Квитовой и Вондроушовой, в турнире принимают участие чешки Никола Бартункова, Барбора Крейчикова, Тереза Мартинцова, Каролина Мухова, Катержина Синякова, Барбора Стрыцова и Линда Фрухвиртова, сёстры Плишковы.

В настоящее время теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса. Теннисные турниры ATP и WTA возобновятся в начале августа.

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В статье: Петра Квитова
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