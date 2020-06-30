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Чорич: Федерер всегда возвращается таким же сильным

Теннис
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Швейцарец всегда показывает высокий уровень игры несмотря на возраст

Чорич: Федерер всегда возвращается таким же сильным
Новина українською

Хорватский теннисист Борна Чорич поделился мнением о перспективах швейцарца Роджера Федерера. Бывшая первая ракетка мира Федерер сообщил, что пропустит вторую половину 2020 года, чтобы залечить травму. При этом 38-летний швейцарец не планирует завершать карьеру.

"Мы задавались этим вопросом в течение последних 10 лет, думали, проводит ли Федерер последний год в теннисе. Но он продолжал возвращаться, выигрывал турниры "Большого шлема" и прочие соревнования. Роджеру будет непросто повторить это в 2021 году, но, вне всяких сомнений, он на это способен.

Многие говорили, что он уже не может этого сделать, что Роджер слишком стар. Но затем он возвращается таким же сильным или даже ещё сильнее. Я не сомневаюсь в нём", — цитирует Чорича Tennis World USA.

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В статье: Роджер Федерер Борна Чорич
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